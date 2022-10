Piaget é credenciada pelo MEC como Centro Universitário 

A Faculdade Piaget agora é Unipiaget. Uma portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta semana oficializou o credenciamento da instituição como Centro Universitário. Com a mudança de status, uma série de melhorias dentro do projeto de expansão serão colocadas em prática a partir de 2023.

Dentre as principais novidades, a Unipiaget terá mais autonomia para a abertura de cursos sem a necessidade de autorização prévia por parte do MEC. Para se ter uma ideia, um novo curso leva, em média, dois anos, desde sua solicitação até a autorização. Com a elevação do patamar, a unidade abrirá novos cursos em todas as áreas do conhecimento.

Agora, Suzano e região do Alto Tietê contam com um Centro Universitário que oferta cursos inerentes à demanda atual do mercado. De acordo com o reitor da instituição de ensino superior, Marcus Rodrigues, essa transformação concedida pelo MEC vai possibilitar a abertura imediata de qualquer curso, exceto os regulados, como Medicina e Odontologia.

“Vamos abrir novos cursos para atender uma demanda regional. É uma grande satisfação ter nosso trabalho reconhecido pelo MEC, uma vez que todos os nossos atributos são de excelência. É necessário que os suzanenses saibam que nossa cidade tem uma instituição de ensino superior de qualidade e reconhecida internacionalmente”, comemora Rodrigues.

Nos próximos anos, a Unipiaget pretende dobrar o número de cursos (atualmente, são 16), sendo que, no ano que vem, cinco já estão garantidos. Em 2023, o planejamento prevê o início da construção do quarto prédio, que deverá receber os alunos em 2024, além de uma série de melhorias e ampliações das atividades já exercidas enquanto faculdade:

“Toda nossa estrutura foi pensada para um ensino superior 100% presencial. Esse crescimento é consequência de um planejamento estratégico, que vai conceder ainda mais qualidade no ensino e toda estrutura necessária para os alunos e o corpo docente. Como faculdade, não havia exigência de número mínimo de mestres e doutores. Já como centro universitário, o percentual mínimo deveria ser de 33%. Contudo, a Piaget, desde a sua instalação, sempre contou com índices acima do mínimo exigido. Atualmente, mais de 60% do seu corpo docente abarca mestres e doutores”, complementa o reitor.

Como o novo status, a unidade também terá mais autonomia na emissão de diplomas. Isso significa a redução de um tempo que era, até então, de até oito meses, para imediato, após a colação de grau.

O MEC exige dos centros universitários ações junto à comunidade, além da formação superior. Enquanto Faculdade Piaget, essas exigências já eram desempenhadas. Exemplo disso é a Clínica da Saúde, que oferece atendimento comunitário de Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Enfermagem; o Núcleo de Práticas Jurídicas, que presta atendimento e orientação aos munícipes de forma gratuita; além do Núcleo de Apoio Fiscal, que ajuda os suzanenses com questões contábeis e fiscais, como formalização do MEI (Micro Empreendedor Individual), Imposto de Renda, só para citar alguns serviços disponíveis.

Outra contrapartida da instituição para o município é a oferta de bolsas de estudos integrais para os suzanenses de baixa renda, provenientes do processo de concessão da área física utilizada, no Jardim Imperador. Atualmente, 58 bolsistas estudam de graça na Piaget. Ao longo dos últimos 10 anos, desde a fundação da instituição, 166 bolsas integrais já foram ofertadas.

Ato solene

A agora Unipiaget promoverá em 23 de novembro, às 9 horas, em seu auditório, um ato solene que marcará a transformação da Faculdade para Centro Universitário. O evento contará com a presença de autoridades de Suzano e região, além da presidente mantenedora da unidade, doutora Lucia Marques Pereira, bem como o fundador e presidente do Instituto Piaget de Portugal, o educador e escritor António Oliveira Cruz. A cerimônia terá como ápice o descerramento da placa com a novo credenciamento concedido pelo MEC.

Sobre a Piaget

Inaugurada em 2013, a Unipiaget oferece 16 cursos de graduação: Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Psicologia.

A Unipiaget é a única instituição de ensino superior do Alto Tietê credenciada com nota máxima pelo MEC. A conquista foi obtida em avaliação que levou em conta o projeto pedagógico, as instalações físicas, os equipamentos e a qualificação do corpo docente da unidade.

A instituição de Suzano também é a única de ensino superior do Grupo Unipiaget, originário de Portugal, em funcionamento no Brasil. A abertura da unidade na cidade só foi possível a partir de um contrato de concessão de área pública para a implantação e o desenvolvimento de instituição de ensino superior. A Prefeitura de Suzano entrou como concedente. Como concessionário, na contrapartida, está o Instituto Piaget.

Em maio de 2008, na esteira desta concessão, foi criada a associação sem fins lucrativos e de natureza privada, denominada Associação Unipiaget / Brasil, mantenedora da faculdade, e que tem como associado fundador o Instituto Piaget.

A Unipiaget fica na avenida Mogi das Cruzes, 1.001, no Jardim Imperador. Mais informações no site www.piagetsuzano.com.br e telefone (11) 4746-7090.