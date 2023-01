Pfizer lança skill na Alexa para tirar dúvidas sobre vacinação e Covid-19

A partir de agora a Pfizer Brasil passa a informar a população sobre a importância de manter a vacinação em dia, incluindo a dose de reforço contra COVID-19, em mais um canal: a Alexa. Por meio da skill “Dose de informação”, o público poderá ficar por dentro das últimas notícias; saber onde estão os postos de vacinação mais próximos e ainda participar de um jogo de mitos e verdades sobre o tema.

Como as informações falsas sobre a vacinação se espalharam tão rápido quanto o próprio coronavírus – aumentando a desinformação e a insegurança da população quanto a efetividade das doses contra COVID-19 –, o conteúdo especial indicará até mesmo quais são às principais fake news para que o combate à doença seja ainda mais efetivo.

É possível aproveitar todos os benefícios da “Dose de Informação” por meio do dispositivo (Echo Dot) ou diretamente no smartphone. Para começar a utilizar, quem possui um dispositivo, basta fazer diretamente a chamada dos comandos, tais como: “Alexa, vamos nos proteger?” e “Alexa, abrir a skill Doses de Informação”. Já para aqueles que querem aproveitar a skill pelo smartphone, é necessário primeiro baixar o app da Alexa. Ao ativar a skill o usuário ouve uma mensagem sobre a importância de estar com a vacinação em dia contra a COVID-19 e pode fazer perguntas sobre diversos temas relacionados a vacinação.

O lançamento da skill contempla as principais perguntas da população realizadas através de buscadores e social listening, e terá um repositório constante dos temas mais pesquisados, trazendo as respostas de forma simples e mais importante, com embasamento científico, a partir de fontes oficiais e de credibilidade, dentre elas, Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Ministério da Saúde e sociedades médicas.

Dentre alguns dos questionamentos que poderão ser feitos à assistente de voz por meio da skill, estão: “Qual é o posto de vacinação mais próximo?”, “Tomar vacina de gripe me protege contra o COVID?”, “Vacinar contra COVID-19 é seguro?”, “A vacina contra o COVID pode dar febre?” e “Quais são as últimas notícias sobre a vacinação contra COVID-19?”.

“Para nós, informação também é proteção. Por meio da tecnologia nos aproximamos ainda mais da população, levando conteúdo relevante e embasado sobre a COVID-19, auxiliando na atualização sobre a vacinação, tirando dúvidas e combatendo as fake news. E, claro, promovendo a importância de manter o calendário vacinal atualizado, incluindo as doses de reforço. Agora é #TomarParaReforçar”, comenta a diretora Médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.