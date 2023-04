Pfizer bivalente é liberada para pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde

A partir desta semana, pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades poderão receber a dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina Pfizer bivalente. A novidade atende à recomendação do Ministério da Saúde e é válida para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário.

O imunizante também está sendo disponibilizado para trabalhadores da Saúde e demais grupos anteriormente contemplados (idosos, gestantes e puérperas). Os interessados devem efetuar o agendamento no http://www.cliquevacina.com.br a partir das 14 horas desta segunda-feira (03/04). Serão disponibilizadas vagas em diferentes horários e unidades de saúde.

A recomendação é baseada na orientação do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para receber a dose bivalente, a pessoa deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso deve pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar.

Brasília (DF) 28/02/2023 Brasil começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid

Confira a relação de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Valvopatias

Público prioritário que deve se vacinar com a dose bivalente: