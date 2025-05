Personalidades regionais continuam parabenizando o  A Semana

Com 27 anos de história, autoridades prestigiam o jornal

Artur Takayama

Presidente da Câmara Municipal de Suzano

“Parabéns ao jornal A Semana e à coluna On Business!

Gostaria de parabenizar o Jornal A Semana, que no último dia 8 de maio completou 27 anos, dizer que se trata de uma conquista notável e também desejar que continuem a informar e a servir à comunidade com sucesso. Não posso deixar de destacar também o esforço e dedicação da equipe, responsável por levar o jornal para toda a população. Desejo que o Jornal possa crescer e prosperar cada vez mais, ressalto aqui a importância do jornal na vida das pessoas, contribuindo para a informação e também com a discussão pública. Um grande abraço!”

Valterli Martinez

Presidente do Sincomércio do Alto Tietê – Câmara de Dirigentes Lojistas de Mogi das Cruzes (CDL)

“Em nome do Sincomércio do Alto Tietê, na figura de seu presidente Valterli Martinez e toda a sua diretoria, e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mogi das Cruzes (CDL), parabenizamos o jornal A Semana pelos 27 anos de história e relevância no Alto Tietê. Ao longo dessas décadas, A Semana tem sido um pilar de informação e um importante aliado do comércio local, sempre trazendo as notícias mais relevantes para a nossa região, além de apoiar e fortalecer as ações dos empresários e das entidades que atuam em prol do desenvolvimento de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. O trabalho de Fabíola Pupo à frente do jornal tem sido exemplar, sempre com compromisso e seriedade, contribuindo para o crescimento e a evolução da comunicação local. Desejamos que o jornal continue sendo uma referência de credibilidade e qualidade jornalística, impactando positivamente a nossa comunidade e as futuras gerações. Que venham muitos mais anos de sucesso! Atenciosamente, Valterli Martinez, Presidente do Sincomércio do Alto Tietê e toda a Diretoria do Sincomércio.

Fádua Sleiman

Presidente da ACMC

“Em nome da diretoria da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), registro meus parabéns ao jornal A Semana, que completou 27 anos de trajetória no último 8 de maio, sob o competente comando da jornalista Fabíola Pupo. São quase três décadas de compromisso com a informação de qualidade, com olhar atento às transformações da sociedade e do comércio. Aproveito a ocasião para estender os cumprimentos à coluna On Business, também assinada por Fabíola Pupo, que se destaca pelo conteúdo relevante, dinâmico e sempre atual no cenário empresarial. Vida longa ao jornal A Semana e sucesso contínuo à sua equipe!”





Sérgio Roberto Fernandes

Presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes

“Em nome do Rotary Club de Mogi das Cruzes parabenizo o jornal “A Semana” e também a coluna “On Business” pelos seu 27º aniversário! Desejamos para a Fabíola Pupo e toda a sua equipe muito sucesso e que continue com o mesmo engajamento para informar e a entreter todos os leitores da região do Alto Tietê, contribuindo nas coberturas dos eventos e personalidades que fazem história de nossa região. A credibilidade e imparcialidade do jornal “A Semana” e a coluna “On Business são um verdadeiro património para a nossa região para a construção de uma sociedade mais informada e consciente.”





Marcela Rocha

Presidente da Associação Beneficente Doce Lar e Ceic Brincando e Aprendendo

Celebramos mais do que um aniversário — celebramos a trajetória de um veículo que, com ética, compromisso e responsabilidade, se tornou parte essencial da história de Mogi das Cruzes nesses 27 anos. O Jornal A Semana tem sido uma ponte entre os fatos e a população, fortalecendo a democracia e dando voz à comunidade. Que venham muitos outros anos de sucesso, credibilidade e serviço à sociedade!





Wesley de Paula

Mantenedor do colégio Gênesis

“Quero aqui parabenizar ao Jornal Semana de Mogi das Cruzes pelos seus 27 anos de existência! É um marco incrível que reflete a dedicação e o compromisso da equipe em informar e servir à comunidade mogiana. Um agradecimento especial à fundadora, Fabíola Pupo, por sua visão e liderança em criar um jornal que se tornou uma referência importante na região. Felicidades a todos os envolvidos!”