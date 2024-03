Pedro Ishi reassume vereança em Suzano e participa de primeira sessão

Após retomar a cadeira legislativa neste mês de março, o vereador Pedro Ishi (PL) realizou na última quarta-feira (06/03) sua primeira participação em sessão ordinária na Câmara Municipal de Suzano. O parlamentar, eleito em 2020 com 3.437 votos, liderou a Secretaria Municipal de Saúde ao longo dos últimos três anos na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi. De volta à Casa de Leis, Ishi relembrou desafios à frente da pasta e reforçou seu compromisso com o Poder Legislativo, além de agradecer ao eleitorado e às parcerias firmadas ao longo deste período.

Na oportunidade, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joaquim Rosa (PL), deu boas-vindas ao ex-secretário Pedro Ishi, parlamentar eleito e diplomado vereador no início de 2021. Acompanhado pela esposa Déborah Raffoul, Ishi marcou presença na sessão e fez uso da tribuna livre para cumprimentar os demais vereadores e funcionários do Legislativo municipal.

“Retornei à Casa de Leis, que vem fazendo um grande trabalho, e quero agradecer a cada um que me recepcionou e me acolheu muito bem neste momento. Cumprimento minha esposa e todas as mulheres, meus amigos e familiares que ao longo desta caminhada vêm colaborando muito com a cidade e com o arco partidário e de alianças”, disse.

“Hoje eu retorno com uma felicidade imensa. Fiquei por três anos e dois meses à frente da Secretaria Municipal de Saúde, uma das pastas mais difíceis, e lá conseguimos conquistar grandes obras para Suzano. Assim, fomos avançando e acredito que entregamos uma Saúde muito melhor do que aquela que recebemos”, destacou o vereador ao relembrar a entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), a inauguração de seis novas unidades de Saúde e a implantação de protocolos que passaram pela Casa de Leis, além de agradecer aos funcionários da Saúde e de toda a Prefeitura de Suzano.

“Reforço ainda meus agradecimentos a todos que estiveram comigo no momento em que fui eleito, a todos que estiveram comigo à frente da campanha em 2020, e dizer que estamos juntos nesta nova jornada para dar sequência ao grande trabalho que vem sendo realizado em Suzano e aqui também na Casa Legislativa para que a cidade siga avançando”, finalizou Ishi.

Ao longo da sessão, ainda durante tribuna, o parlamentar recebeu as boas-vindas dos vereadores Antonio Rafael Morgado (PDT), o Toninho Morgado; Denis Claudio da Silva (União), o Denis Filho do Pedrinho do Mercado; Edirlei Junio Reis (PSDB), o Profº Edirlei; e José de Oliveira Lima (PDT), o Zé Oliveira.