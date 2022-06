Pedro Fernando Puttinato, ex-presidente da ACMC, morre aos 73 anos

Mogi das Cruzes perdeu nesta segunda-feira (13), o ex-presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) Pedro Fernando Puttinato, de 76 anos. De acordo com uma publicação do filho Wander Puttinato, Pedro fraturou o fêmur numa queda de bicicleta há três meses, passou por cirurgia, teve alta, porém teve infecção generalizada e retornou ao hospital há 20 dias.

O comerciante, conhecido pela perfumaria Andrade, que abriu sua primeira unidade na rua José Bonifácio e chegou a ter outras filiais no município e em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, comandou a ACMC entre os anos de 1990 e 1991.

Os negócios e empreendedorismo estavam no sangue do comerciante, que nasceu no dia 29 de junho de 1945, na região do Braz, na capital paulista. Puttinato trabalhou dos doze aos 24 anos, na indústria de calçados Wander, de propriedade do seu pai Fernando Puttinato. A indústria contava com 30 artesãos que fabricavam manualmente sapatos estilo Luís XV, cobiçados pelas mulheres mais elegantes de São Paulo. A família chegou a ter uma loja do mesmo nome, mas com o avanço das máquinas, não conseguiu competir no mercado e o negócio foi encerrado em 1970.

Mogi foi escolhida por Puttinato para continuar empreendendo. A perfumaria Andrade, localizada no Centro da cidade foi um dos principais estabelecimentos do segmento no município e ainda está na lembrança de muitos mogianos.

Na Associação Comercial, Puttinato ocupou o cargo de vice-presidente entre 1988 e 1989 e posteriormente assumiu o comando da entidade entre 1990 e 1991. A diretoria da ACMC lamenta a morte do comerciante que colaborou para o desenvolvimento da instituição e do comércio mogiano.