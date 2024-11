Patrimônio histórico de Mogi das Cruzes inspira curta-metragem

Casarão do Carmo é cenário de filme produzido em oficina de cinema

Alunos de uma oficina de cinema realizada no Casarão do Carmo, no Centro de Mogi das Cruzes, produziram um filme de curta-metragem que tem como inspiração o imóvel colonial construído no século XIX. A produção cinematográfica, intitulada “Zilá”, está na fase de pós-produção e tem estreia marcada para 23 de novembro de 2024, com exibição no Centro Cultural da cidade.

O filme é resultado da oficina “RacioCINEMA”, promovida pela produtora Raciocinando Filmes e financiada com verba da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. O curso visa capacitar jovens para o mercado audiovisual e os participantes do curso são responsáveis por todo o projeto, da escrita do roteiro até sua pós-produção.

Mais do que cenário, o Casarão vai ajudar a contar a história do filme: um thriller de mistério que propõe uma nova lenda urbana para a Cidade. “Nosso maior objetivo é convidar os mogianos a conhecerem e se interessarem mais pela sua história, ainda mais tendo como principal cenário o Casarão do Carmo, que preserva a memória da nossa cidade. Mas queremos fazer isso de maneira lúdica e divertida, assim como a magia do cinema pode nos proporcionar”, explica a produtora executiva do filme e aluna da oficina, Tati Marques.

Segundo o também aluno e diretor da produção, Henry Geraldes, a ideia de utilizar o Casarão como cenário e inspiração surgiu após uma visita guiada realizada durante uma das aulas da oficina, principalmente depois que a funcionária do museu contou algumas das histórias sobre lendas e assombrações do Casarão: “Depois de ouvir as histórias do lugar, ficamos empolgados em contar esse outro lado do museu”.

No filme, um jovem estudante visita o Casarão do Carmo e se encanta pela simpática guia do museu, mas as coisas se complicam quando a envolvente funcionária revela algo que poderá mudar sua vida para sempre.

Para o professor da oficina, o cineasta e empresário Nando Rodrigues, a produção dará aos alunos uma visão mais ampla do que é produzir cinema, especialmente produções independentes, de baixo orçamento, fazendo com que todos conheçam o trabalho de cada um e entendam que o cinema é feito por mais pessoas além de atores e diretores. “A ideia da oficina é justamente possibilitar que os alunos aprendam a fazer cinema na prática, com a vivência de um set de filmagens, mas utilizando a criatividade à seu favor, e assim, produzir um curta com muita qualidade, mesmo tendo poucos recursos”, explica o cineasta.

Curta-metragem foi inspirado no Casarão do Carmo