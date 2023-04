Páscoa do Clube de Campo terá trenzinho, guloseimas e brinquedos infláveis 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) preparou neste ano mais um dia de comemorações especiais para a Páscoa. No domingo (2/4), das 10 às 13 horas, o coelhinho da Páscoa espera os associados para um passeio de trenzinho repleto de aventura e guloseimas tradicionais de uma das comemorações mais esperadas do ano. O complexo esportivo e de lazer também receberá as famílias no gramado society “Maurício Machado de Mello” com muita diversão nos brinquedos infláveis.

No ano passado, mais de mil associados compareceram às festividades de Páscoa do Clube de Campo. Nas atividades deste ano, o CCMC irá recepcionar a criançada e seus familiares de forma especial. O evento terá também dois vagões que percorrerão as principais ruas do entorno do clube para que, no final, o registro fotográfico das famílias fique completo com o recebimento de uma lembrancinha do casal de coelhinhos.

“Esperamos, mais uma vez, superar as expectativas das famílias. Preparamos uma Páscoa muito acolhedora e feliz para as crianças, pais e familiares do Clube de Campo, além de uma série de atrações na quadra society com brinquedos infláveis. Tudo isso, com a brilhante presença do casal de coelhinhos que serão nossos anfitriões no passeio de trenzinho”, afirmou a diretora social interina do CCMC, Karin Camargo.

O evento de Páscoa do Clube de Campo é exclusivo para associados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.