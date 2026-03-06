Páscoa deve aquecer empregos temporários no Alto Tietê

Com a chegada da Páscoa, o Sincomércio do Alto Tietê projeta aumento de 6% a 8% nas contratações temporárias entre março e abril de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. O movimento deve beneficiar cidades como Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Em 2025, a data já havia gerado alta média de 4% nas vendas e cerca de 5% nas contratações temporárias, especialmente nos setores de supermercados, chocolates, embalagens, presentes e varejo alimentar. Para 2026, a expectativa é de aumento de 5% a 7% nas vendas de Páscoa e maior movimentação no comércio de bairro e nas ruas centrais.

Como estratégia de incentivo ao comércio local, a campanha “Moro Aqui, Compro Aqui, Ganho Aqui” será reforçada com o projeto Páscoa Premiada, envolvendo distribuição de prêmios, ações promocionais integradas entre lojistas e estímulo ao aumento do ticket médio. A iniciativa deve atrair mais consumidores às lojas, impulsionando tanto as vendas quanto a geração de empregos temporários.

O mês de março deve ser marcado pelo preparo de estoques, início das ações promocionais e primeiras contratações sazonais, enquanto abril concentrará o pico de admissões e vendas, favorecido pela Páscoa e pelas campanhas. Segundo o Sincomércio, planejamento, integração de campanhas, atendimento qualificado e boa gestão de equipe temporária são fundamentais para resultados positivos.

A entidade reforça que a contratação temporária é um investimento estratégico, capaz de fortalecer o comércio local e gerar oportunidades de trabalho na região, mantendo o compromisso com o empreendedor e o consumidor do Alto Tietê.

