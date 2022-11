Participantes do Enem poderão usar ônibus municipais gratuitamente em Suzano

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá em duas etapas nos próximos domingos (13 e 20/11), em diversas unidades de ensino de Suzano. Levando em consideração o grande contingente de inscritos na cidade, os ônibus municipais realizarão de forma totalmente gratuita o deslocamento dos participantes até os pontos mais próximos de seus respectivos locais de prova.

A gratuidade temporária é uma medida conquistada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, em parceria com a concessionária Radial Transporte, sendo válida para todas as linhas municipais. É importante destacar que a iniciativa tem custo zero à prefeitura. Para ter acesso ao benefício, o estudante deve apresentar ao motorista seu certificado de inscrição no Enem e um documento oficial com foto. Os profissionais do transporte estarão cientes do benefício e permitirão o deslocamento sem custo. O sistema complementar, realizado por vans, e os ônibus intermunicipais não estão inclusos nesta ação.

A iniciativa terá horários fixos de funcionamento. Para atender a entrada dos estudantes, o transporte ocorrerá primeiro das 11 às 13 horas, período de entrada nas unidades para as provas. Os portões serão abertos às 12 horas para acesso do público às salas de aula. Após este intervalo, o benefício será retomado das 17 às 19 horas, para garantir o retorno dos munícipes às suas residências.

A iniciativa é um ato solidário e de apoio a todos os estudantes que estarão se submetendo ao exame, vinculado ao Ministério da Educação. Sendo um dos principais instrumentos de acesso ao ensino superior do País, o Enem conta neste ano com 3,39 milhões de inscritos confirmados. Os resultados das provas são usados como base para o acesso a bolsas de estudo e programas de financiamento do governo federal, além de serem requisitos para o ingresso em determinadas instituições públicas.

O prefeito de Suzano destacou a importância da conquista para os cidadãos que participarão do Enem, garantindo assim o acesso de todos ao exame. Ele ainda ressaltou o peso enorme que as provas têm na vida de tantas pessoas. “Para muitos, o Enem representa o primeiro passo para a realização de um sonho. Muitas pessoas passam anos estudando para conseguir um bom desempenho, e o acesso aos locais das provas não pode ser um impedimento nessa jornada pessoal. Agradeço à Radial pela parceria, que não tem custo à prefeitura. Seguimos solidários com os suzanenses que farão a prova e, claro, na torcida pelo sucesso de todos”, concluiu.