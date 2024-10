Parque infantil e quiosque de churros alegram visitantes do Suzano Shopping

Duas operações chegam para agregar novas experiências aos visitantes do centro de compras e lazer suzanense

O Suzano Shopping conta com duas novidades para os visitantes com a inauguração, no último mês, de um parque temático para as crianças e, no segmento gastronômico, um quiosque de churros. São opções que chegam para ampliar o mix de operações e proporcionar novas experiências aos visitantes do empreendimento.

“Mergulhando no Fundo do Mar” é o circuito de diversão para o público infantil que chegou à praça de eventos do Suzano Shopping e fica até o final deste mês. O parque traz diversas opções de brincadeiras para a criançada, como escorregador, pula-pula, labirinto, e, como não poderia faltar, uma mega piscina com milhares de bolinhas, do jeito que os pequenos gostam.

A atração é destinada a crianças com até 12 anos. Os pequenos de um a quatro anos precisam estar acompanhados de um responsável, maior de 18 anos. Valor: a partir de R$ 35 para 20 minutos de brincadeira à vontade no circuito temático (consulte regulamento completo e demais valores no local).

Na área gastronômica, a novidade doce, crocante e irresistível que chegou ao empreendimento é o Point do Churros. O charmoso quiosque está localizado próximo ao restaurante Tasty Grill e traz churros gourmet doces e salgados.

Como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, os clientes têm diversas opções de recheios e de coberturas ao fazer o pedido e assim tornar o dia de compras e a visita ao Suzano Shopping ainda mais saboroso.

O Suzano Shopping está localizado na rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br) ou pelo telefone (11) 2500-7940.

