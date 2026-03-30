Parque de diversões volta ao Suzano Shopping com montanha russa do Rock in Rio

Um dos parques mais tradicionais do País, o Yupie Park chegou há poucos dias para uma temporada no empreendimento suzanense; roda gigante com 22 metros de altura e Cataclisma e seus giros de 360 graus também estão entre as atrações para a diversão de toda a família

Conhecido do público por sua estrutura completa de lazer, com atrações para todas as idades, desde o encanto dos brinquedos infantis até o frio na barriga das atrações radicais, o Yupie Park chegou para uma nova temporada no Suzano Shopping.

Instalado no estacionamento do empreendimento, dessa vez o parque traz uma atração de tirar ainda mais o fôlego: a montanha russa com looping, que já esteve nos maiores festivais de música do país, como o Rock in Rio e o The Town.

Outro brinquedo que impressiona é a roda gigante com 22 metros de altura, também famosa por sua participação em eventos como o Lollapalooza da Argentina, Planeta Atlântida, João Rock, Porto Festival e muitos outros eventos de grandes proporções.

Também para os que buscam adrenalina pura, o incrível Cataclisma, com seus giros 360º a mais de 20 metros de altura, garante fortes emoções.

O parque conta ainda com um mix completo de atrações para a família toda. Os visitantes podem sentir a emoção dos carrinhos bate-bate da auto pista e o ritmo contagiante do Crazy Dance.

Os pequenos contam com opções como a montanha russa familiar Brucomela, o tradicional Carrossel Veneziano, os elefantinhos do Flying Dumbo e diversas outras opções.

O parque funciona de segunda, terça, quinta e sexta-feira das 18h às 22h e aos sábados domingos das 15h às 22h. Os valores são: R$ 10 para atrações infantis e R$ 15 para brinquedos de emoção ou radicais. O acesso às atrações funciona por meio de um sistema de cartão cashless, que o visitante carrega com o valor que desejar e vai sendo debitado durante o uso nos brinquedos.

Há também a promoção do Passaporte Yupie. Disponível durante os dias úteis, o passaporte tem o valor de R$ 70 (por pessoa) e dá direito a brincar quantas vezes puder nas atrações, sempre respeitando as normas de segurança e restrições de altura de cada brinquedo. O passaporte não está disponível aos sábados, domingos e dias de feriado.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO:

Yupie Park no Suzano Shopping

Quando: segunda, terça, quinta e sexta, das 18h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h (às quartas-feiras: parque fechado, exceto feriado)

Quanto:

Infantis: R$ 10 cada

Emoção/Radical: R$ 15 cada

Ingressos por brinquedo, por meio de cartão cashless. Você carrega e se diverte

Onde: Estacionamento do shopping

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano

Mais informações sobre o shopping: site www.suzanoshopping.com.br, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940

Mais Informações sobre o parque: site www.yupiepark.com.br e redes sociais (@yupiepark)