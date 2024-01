Parque “Aventuras do Fundo do Mar” é a nova atração do Patteo Urupema Shopping 

A garotada vai se encantar com o novo brinquedo que chegou ao Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes: “Aventuras do Fundo do Mar”, circuito temático do Mundo das Bolinhas com diversas opções para os pequenos gastarem energia e se esbaldarem nestas férias.

O parque conta com ambientação que remete ao oceano, com escorregadores, rampas, obstáculos, labirinto, e, claro, uma mega piscina de bolinhas, do jeito que as crianças adoram. O brinquedo é permitido para todas as idades, ou seja, dá para se divertir em família, com os amigos. Valor a partir de R$ 50 para 30 minutos (consulte regulamento completo e todos os valores no local).

Vale ressaltar que crianças de até 4 anos precisam estar acompanhadas por um adulto (nesse caso, será gratuito para o adulto). Importante também que os responsáveis pelos pequenos permaneçam na área do evento, enquanto as crianças se divertem.

O brinquedo está instalado no Piso 3 – “Largo do Rosário” e fica no Urupema até o dia 29 de fevereiro. Funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, seguindo o horário do shopping.

Corrida Kids

Em fevereiro, acontece a “Corrida Kids: Carnaval em Movimento!”, em parceria entre o Patteo Urupema Shopping e a Prefeitura de Mogi das Cruzes. O evento infantil, com início às 8h, no dia 11/2, vai agitar as ruas nas imediações do complexo de compras e lazer. As inscrições, mediante doação de alimentos não perecíveis, tiveram grande procura e já estão encerradas.