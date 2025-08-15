Paróquia São Maximiliano Kolbe celebra sua tradicional festa em homenagem a padroeiro, em Mogi das Cruzes

A Paróquia São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes, realizará até o dia 24 de agosto (sábado) uma série de atividades para celebrar e homenagear o legado espiritual e missionário do religioso, considerado pelos fiéis um mártir da caridade e símbolo de fé e esperança no município, Alto Tietê e em todo o território nacional.

“São Maximiliano Kolbe: Peregrino de Esperança e Amor, Testemunha do Evangelho” será o tema desse ano, a 22ª Festa, com reflexões pertinentes sobre o preconceito e a paz enquanto caminho para o desenvolvimento e construção de uma sociedade mais justa, sobretudo em tempos de beligerância verificados em várias partes do mundo.

Haverá missas e novenas, com reza da Coroa de São Maximiliano, às 19h30, seguidas da tradicional quermesse – com exceção das atividades recreativas dos dias 18 a 21 – com diversos pratos típicos, incluindo a culinária japonesa, além de jogos e brincadeiras, apresentação de taiko e bingo. Cada dia da novena contará com celebrações temáticas, bênçãos específicas e participação de diferentes pastorais. Estão programadas bênçãos especiais para Bíblia, objetos de comunicação, idosos, jovens, terço, profissionais da Educação, rosas, sal e velas.

Uma rotina da Paróquia é envolver seus integrantes em assuntos atuais, considerados imprescindíveis para a manutenção da estrutura familiar, atraindo, inclusive, os jovens para as atividades religiosas e proporcionando-lhes a liberdade de questionamento acerca de costumes em novos tempos marcados pela predominância da tecnologia e, muitas vezes, ausência do diálogo.

No encerramento (24), a paróquia programou procissão e missa, às 17 horas, presididas pelo frei Luiz Cláudio de Oliveira. A Paróquia São Maximiliano Kolbe está localizada na rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.

Mais informações e a programação completa podem ser obtidas pelos telefones: 4738-3766 e 98603-6500.

