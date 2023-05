Paróquia Santa Rita de Cássia se prepara para a Festa da Padroeira com Novenário e Quermesse

A tradicional Festa de Santa Rita começa no próximo sábado, 13 de maio, com a participação do Padre Antonio Maria, especialmente convidado para a abertura dos festejos. A novena que segue até 21 de maio, é para os organizadores um ponto essencial da Festa de Santa Rita de Cássia, comemorada no dia 22 de maio, já que é através desse miniretiro que os participantes vão conhecendo a vida e trajetória da Santa.

Para o pároco, Pe. Anderson Lima, a festa de um santo se faz plena de sentido, quando traz para cada um a reflexão sobre suas próprias dificuldades à luz das dificuldades que os santos também passaram e superaram. “Problemas ou desafios fazem parte da caminhada terrena, mas para os devotos de Santa Rita, nenhum deles é impossível de se resolver, a chave está na fé”, pondera o sacerdote.



Nos destaques desses encontros estão Pe. Antonio Maria, Pe. Marcos Sulivan, Pe. Gabriel Bina, entre outros de Mogi e Região. As tradicionais barracas com doces e salgados típicos desse tipo de festividade voltam com tudo, após dois anos de forte pandemia de Covid-19. Com o surto controlado, os paroquianos já comemoram os feitos da padroeira que atrai gente da cidade e de todas as localidades vizinhas.

Serviço

Festa de Santa Rita

De 13 a 22/05/23

Dia 13/5 – Sábado – 18h

Novena e Missa com Padre Antonio Maria

Dia 14/5 – Domingo – 10h

Novena e Missa com Padre Anderson Lima e 18h, com Padre Marcos Sulivan

Dia 15/5 – Segunda – 19h30

Novena e Missa com Padre Müller do Prado

Dia 16/5 – Terça – 19h30

Novena e Missa com Padre Paulo Henrique

Dia 17/5 – Quarta – 19h30

Novena e Missa com Padre Ricardo Maciel

Dia 18/5 – Quinta – 19h30

Novena e Missa com Padre Carlos Alberto Dia 19/5- Sexta – 19h30

Novena e Missa com Padre Gabreil Bina

Dia 20/5 – Sábado – 18h

Novena e Missa com Padre Thiago Fragoso

Dia 21/5 – Domingo

10h – Novena e Missa com Padre Anderson Lima e 18h com Padre Gilberto Felipe

Dia 22/5 – Segunda

Benção das Rosas – 15h

Missa pelos Enfermos

18h30 – Procissão seguida de Missa, com Padre Anderson Lima

Todos os dias, após as celebrações, haverá quermesse com venda de salgados e doces.