Paróquia Divino Espírito Santo terá o Natal Iluminado em Itaquaquecetuba

Este ano será a terceira edição do evento

O Natal Iluminado da Paróquia Divino Espírito Santo está em sua terceira edição. Antes nomeada Festa das Luzes, é uma festa para a comunidade, com quermesse e apresentações culturais, além de exposição de presépios e decorações natalinas.

A decoração é feita com luzes e garrafas pet, oferta dos próprios fiéis. Utilizando todo o jardim da igreja, com uma árvore de 7m de altura, além da fachada da igreja toda decorada. A igreja estará aberta todas as noites, com praça de alimentação disponível nos dias 7,14 e 21 de dezembro.

No dia 7, às 19h, a Orquestra Sinfônica de Itaquaquecetuba se apresentará na paróquia Divino Espírito

Santo. No dia 14, às 19h, será a vez do Coral Infantil e do Apostolado da Oração se apresentarem, aprofundando o espírito natalino junto à comunidade Itaquaquecetubense.

A paróquia Divino Espírito Santo está localizada na rua Paulistânia, 399, Jd. Maragogipe, em Itaquaquecetuba, ao lado da via Ayrton Senna. Além de ajudar a comunidade católica, o Natal Iluminado busca oferecer diversão e cultura para os moradores da região nesta época tão bonita.