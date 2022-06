Parceria entre Suzano e Sesi deve garantir reforço à aprendizagem

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou um termo de cooperação técnica do Programa Emergencial de Educação Pós-pandemia “Recompondo Saberes”, apresentado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). A iniciativa visa garantir um olhar sensível para este período de retomada, visto os desafios em sala de aula, com foco no reforço à aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O projeto foi apresentado durante visita ao gabinete. Na oportunidade, o grupo dialogou sobre as parcerias já estabelecidas com o município e sobre a importância do projeto, que oferece suporte sem custos à administração. O objetivo é levar a proposta para análise junto à equipe da Educação suzanense, a fim de se estudar a melhor forma de colocar em prática a cooperação. O programa garante uma capacitação aos profissionais da rede municipal, voltada à abordagem e ao processo de aprendizagem nesta retomada.

Novo projeto “Recompondo Saberes” foi apresentado ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

“O foco é o respaldo à aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental, sendo que em Suzano contamos com 33 escolas que oferecem o ensino do 1º ao 5º ano”, explicou a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Valencio Magalhães.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância da parceria com SESI e enalteceu o trabalho da Educação suzanense. “Começamos o ano com a implementação do material do SESI na rede municipal. Ainda nesta entoada, nos preocupamos com o processo de aprendizagem dos alunos e suas necessidades no período pós-pandêmico. O projeto hoje apresentado é uma grande iniciativa que sem dúvidas vai complementar o trabalho”, disse.