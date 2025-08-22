Parceria entre Associação Comercial de Mogi e Câmara Brasil-Korea abre

Evento também marcou o lançamento da KLATAM

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) protagonizou um movimento histórico no fomento a novos negócios para a cidade e toda a região do Alto Tietê. Em mais uma iniciativa estratégica, a entidade realizou uma reunião com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Korea (CCIBK – Brasil), com o objetivo de fortalecer conexões e abrir portas para novos investimentos e parcerias internacionais.

O encontro, realizado na manhã da quinta-feira (14), contou com a presença de importantes autoridades e empresários, entre eles o presidente da CCIBK, Pablo de Lima Palhano; os advogados de Mogi das Cruzes, Ricardo Arruda Fatore e Renata Diniz, representantes da CCIBK no Estado de São Paulo; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Mogi e seu adjunto, respectivamente, Sadao Sakai e Cláudio Costa; o diretor de Departamento de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria, Luiz Pinheiro; o diretor titular da regional Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), José Francisco da Silva Caseiro; o vereador Clodoaldo de Moraes, da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Direito do Consumidor (CIADC); e representantes do Sebrae-Alto Tietê e Agestab, além de diretores da ACMC.

Durante o encontro, também foi apresentado o lançamento oficial da Câmara Latino-Americana de Inter-Relação com a Coreia do Sul (KLATAM). A iniciativa busca ampliar mercados, facilitar investimentos e promover intercâmbios tecnológicos e culturais.

O objetivo da reunião foi criar um canal direto de diálogo entre empresários locais e o presidente da CCIBK, Palhano, para promover intercâmbio de experiências e identificação de novas oportunidades de negócios. “Foi um momento de troca que fortalece parcerias e abre caminhos para o desenvolvimento da Cidade”, destacou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

A aproximação com a CCIBK é estratégica, considerando que o Brasil é o terceiro país fora da Coreia do Sul com maior relevância nas relações comerciais e culturais com o país asiático. “Atualmente, mais de 350 empresas coreanas estão estabelecidas no Brasil, incluindo gigantes como Samsung, LG e Hyundai, enquanto cerca de 55 mil empresas brasileiras mantêm algum tipo de relação comercial com a Coreia do Sul”, explicou o presidente da CCIBK.

Segundo Palhano, o evento em Mogi das Cruzes cria uma oportunidade única para empresários locais apresentarem seus produtos e conhecerem demandas do mercado sul-coreano. “Com mais de 27 anos de atuação, a CCIBK consolida-se como ponte para a internacionalização de empresas brasileiras, oferecendo segurança jurídica e favorecendo a troca de tecnologia e inovação.”

Entre os setores com potencial de exportação para a Coreia do Sul estão tecnologia, alimentos, commodities, produtos industrializados e serviços especializados.

Encontro reuniu autoridades, empresários e representantes da CCIBK para fortalecer conexões e atrair investimentos internacionais