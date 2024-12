Papai Noel e anúncio de melhorias aconteceram no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

O “Natal na Praça” recebeu mais de mil pessoas, teve show de rock e anúncio de projetos de melhorias

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) iniciou as comemorações natalinas no domingo (8) com a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel, que encantaram as mais de mil pessoas no evento “Natal na Praça”. O bom velhinho trouxe alegria às famílias, interagiu com o público, tirou fotos e entregou mimos para as crianças.

O evento também contou com mais uma apresentação do projeto “Som das Onze e Meia”. A banda Combo animou os participantes na praça “Francisco Pieri Neto” com um repertório de rock que envolveu associados e convidados em uma manhã especial.

A diretora social do clube, Karin Camargo, destacou o sucesso e a atenção especial dedicada ao preparo das atividades: “Nosso objetivo foi proporcionar um ambiente acolhedor para as famílias curtirem o espírito natalino e aproveitarem as atrações, como a apresentação musical da banda Combo. A alegria e a presença dos associados são a maior recompensa para todos os esforços de organização”.

Na ocasião, a atual gestão do CCMC anunciou oficialmente o projeto de cobertura permanente da Praça “Francisco Pieri Neto”. Além disso, afirmou que irá deixar para a próxima diretoria-executiva um projeto de cobertura das quadras de tênis 3, 4 e 5, inclusive com estimativa de orçamento para a obra.

O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, ressaltou o compromisso da gestão com os associados e os avanços no clube: “A apresentação dos projetos reflete nosso empenho em modernizar e revitalizar as estruturas, sempre ouvindo as demandas dos associados e mantendo a responsabilidade com o orçamento. Estamos trabalhando para atender às expectativas e garantir que o clube continue sendo referência em lazer e esportes”, destacou.

O Papai Noel levou alegria para crianças e suas família no complexo de lazer