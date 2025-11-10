Papai Noel chega ao Mogi Shopping e dá início à programação de Natal

O espírito natalino tomou conta do Mogi Shopping no último sábado (8), com a chegada do Papai Noel. O evento, um dos mais aguardados pelas famílias, marcou oficialmente o início da temporada de Natal do empreendimento e reuniu centenas de visitantes, encantando crianças e adultos com um clima de alegria e magia.

A chegada do bom velhinho foi acompanhada por paradas natalinas, personagens temáticos, distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. Após o desfile, Papai Noel assumiu seu lugar no trono especial montado na Praça Boulevard, onde permanecerá durante todo o período natalino para receber o público. O espaço conta também com o Trono Pet, garantindo que os animais de estimação possam participar dos registros fotográficos com o ícone do Natal.

Com barba impecável, figurino clássico e todo o carisma que o acompanha há décadas, Papai Noel estará disponível para fotos de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos e feriados, das 15h às 20h.

Além da tradicional visita ao bom velhinho, a programação de Natal do Mogi Shopping inclui diversas experiências especiais. Entre elas, o lounge “Pequenos Parisienses”, com oficinas infantis gratuitas de Cartinhas para o Papai Noel e de Aquarela, que funcionam desde o dia 8 e seguem até 21 de dezembro, na Praça Boulevard, mediante resgate pelo aplicativo do shopping.

Outra atração é a “Caricatura Parisiense”, uma ativação especial na Praça Central em 11 datas entre novembro e dezembro (14, 16, 21, 23, 28 e 30/11, e 5, 7, 12, 14 e 19/12), voltada para os clientes do Clube Mogi+.

A campanha de Natal também já começou. Desde o dia 7 de novembro, os consumidores podem participar do sorteio de um Peugeot 2008 (modelo 2025). A cada R$700 em compras realizadas até 30 de dezembro, o cliente cadastrado no Clube Mogi+ recebe números da sorte conforme sua categoria: Essencial (um número), Select (três números) e Exclusive (cinco números).

Administrado pela HBR Realty, o Mogi Shopping oferece conforto, comodidade e um mix completo de lojas, gastronomia e serviços. O empreendimento também anunciou que o horário de funcionamento será ampliado em datas específicas para o período de compras de fim de ano. Atualmente, as lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h; já a Praça de Alimentação abre diariamente das 11h às 22h.

Mais informações estão disponíveis no aplicativo do Mogi Shopping, no perfil @mogishopping nas redes sociais ou pelo telefone (11) 4798-8800.

A programação de Natal do Mogi Shopping inclui o lounge “Pequenos Parisienses”, com oficinas infantis gratuitas de Cartinhas para o Papai Noel e de Aquarela