Papa Francisco morre aos 88 anos

O Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano. O anúncio foi feito pelo camerlengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Joseph Farrell, às 7h35 (horário local), com a tradicional frase: “O bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai”. Segundo a imprensa italiana, a provável causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC), mas existem relatos sobre o falecimento ter sido provocado, também, por uma pneumonia bilateral.

Jorge Mario Bergoglio, natural de Buenos Aires, Argentina, foi eleito Papa em 13 de março de 2013, tornando-se o primeiro pontífice latino-americano e também o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica. Ao adotar o nome Francisco, prestou homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de simplicidade, amor à natureza e dedicação aos pobres.​

Durante os 12 anos de pontificado, Francisco se destacou por um estilo pastoral marcado pela proximidade com os fiéis, abertura ao diálogo inter-religioso e firme posicionamento em temas sociais. Defensor da paz, da justiça social e do cuidado com o meio ambiente, ele conquistou admiradores ao redor do mundo, inclusive fora do universo católico.​

Entre seus documentos mais emblemáticos estão as encíclicas Laudato Si’, um apelo urgente pela preservação da “casa comum” frente à crise climática, e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade humana e o papel da solidariedade no mundo contemporâneo. Francisco também abordou com coragem temas delicados como os abusos sexuais na Igreja, o papel das mulheres, a imigração e a inclusão da comunidade LGBTQIA+.​

A notícia de sua morte gerou grande comoção mundial. Diversas lideranças políticas e religiosas expressaram pesar. Na região do Alto Tietê, o dom Pedro Luiz Stringhini, bisco diocesano, se pronunciou com as palavras: “Recebi com profundo pesar, nas primeiras horas desta manhã de segunda-feira, a notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco. Com fé e esperança na ressurreição, convido todos os fiéis da Diocese de Mogi das Cruzes a nos unirmos em oração, na Catedral Diocesana, às 12h, para a celebração da eucaristia em sufrágio da alma do Santo Padre”.​

Com a morte do pontífice, a Igreja entra no período conhecido como sede vacante. O corpo de Francisco será velado na Basílica de São Pedro, e o funeral deverá acontecer entre quatro e seis dias após o falecimento. Em seguida, será convocado o conclave que reunirá os cardeais com menos de 80 anos para eleger o novo Papa.​

O Papa Francisco deixa um legado profundamente humano, marcado por empatia, firmeza ética e desejo de transformação. Seu pontificado abriu caminhos para uma Igreja mais próxima das pessoas, mais consciente de seu papel social e mais aberta às dores e esperanças do mundo.​

