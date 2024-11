Palpites na criação dos filhos afeta a saúde mental da família

Ser pai ou mãe é uma jornada cheia de descobertas, mas também repleta de palpites, conselhos e cobranças vindas de todos os lados. E, apesar de algumas dessas opiniões terem boas intenções, a verdade é que podem acabar atrapalhando mais do que ajudando.

Hoje, com tanta informação disponível e uma sociedade hiperconectada, os conselhos nem sempre chegam de forma acolhedora. Muitas vezes, eles surgem em momentos inoportunos ou vêm carregados de julgamentos, o que pode deixar os pais sobrecarregados.

De acordo com a psicóloga Bruna Rodrigues, de Itaquaquecetuba, o segredo está em saber filtrar. “É claro que algumas sugestões são valiosas, como lembrar que “é preciso se alimentar bem”, “deixar outras pessoas ajudarem” ou que “errar faz parte”. Esses conselhos tocam em questões fundamentais, principalmente no que diz respeito ao bem-estar mental e emocional dos pais”, revela. Porém, quando os “tem que” começam a impor padrões de perfeição inatingíveis, o efeito é justamente o oposto do desejado: em vez de ajudar, aumentam o peso da responsabilidade e a culpa.

“Para lidar com a sobrecarga de conselhos, é importante que os pais desenvolvam um filtro emocional. Embora muitos palpites venham de pessoas bem intencionadas, é essencial refletir se eles realmente fazem sentido para a realidade da família. Caso contrário, não há problema em simplesmente agradecer e seguir em frente”, explica Bruna.

Ainda segundo a psicóloga, outro aspecto que merece atenção é o impacto que os palpites podem ter nas crianças: “Quando uma criança recebe ordens e orientações diferentes de diversas pessoas, ela pode se sentir confusa e insegura. É fundamental que haja uma coerência na criação, com valores claros e consistentes, para que a criança cresça com confiança e segurança. Essa coerência é a base do seu desenvolvimento emocional e mental”.

Além de tudo isso, é importante lembrar que as críticas, principalmente as dirigidas às mães, podem ter um efeito devastador. O acúmulo de julgamentos, sejam eles sutis ou explícitos, pode gerar exaustão, e essa carga emocional, muitas vezes, acaba sendo transferida, de forma inconsciente, para os filhos. Irritabilidade, impaciência e estresse podem ser consequências diretas desse processo.

Bruna Rodrigues explica como filtrar opiniões