Palestras esclarecem questões sobre a violência nas escolas

Os ataques às escolas e a escalada de ameaças é uma realidade que preocupa educadores e familiares, mas, acima de tudo, os estudantes que, ao invés de se dedicarem somente aos estudos, precisam redobrar a atenção com a segurança no ambiente escolar.

Esclarecer e conscientizar, estudantes de escolas e universidades, por meio de palestras, é uma das propostas de três especialistas em temas como bullying, cyberbullying e segurança nas instituições de ensino, além de violências doméstica e urbana. O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Poá, Eliardo Jordão, e os advogados Jeruza Reis e Juliano Duarte unem seus conhecimentos para levar informação aos estudantes de escolas e universidades, e mais aos professores, pedagogos e diretores para juntos enfrentarem a violência nas escolas.

Desde o ano passado, eles têm unido força e conhecimento para implantar a cultura de paz nesses meios, que têm sofrido uma série de ataques, e deixado crianças e adolescentes no foco do debate sobre segurança pública.

A Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano – que há quatro anos contabilizou sete mortes, causadas por ex-alunos da instituição de ensino (que se suicidaram após à tragédia) -, é uma dessas escolas que receberam a palestra dos especialistas. Na noite desta quinta-feira (20), é a vez do Instituto Dona Placidina, em Mogi das Cruzes, receber a palestra.

Na semana passada, na noite de sexta-feira (14), os advogados Juliano e Jeruza e o delegado Eliardo estiveram na escola para participarem do projeto “Pela Paz nas Escolas”, que teve, ainda, importante participação dos pais e responsáveis. Na ocasião, o trio falou sobre cidadania, combate à violência nas escolas, bullying, cyberbullying e segurança nas escolas e abordaram leis como a antibullying (3185/2015), Maria da Penha (11.340/06) e das psicólogas nas escolas (12.435/20) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (8.069/90). O evento teve a participação da delegada da Delegacia da Mulher de Mogi das Cruzes, Luciana Amat.

“Os pais interagiram muito no bate-papo, o que, para nós, é de suma importância, pois isso começa a gerar bastante cumplicidade entre eles e os filhos. Precisamos dessa aproximação com a vida escolar desses alunos. Os profissionais da educação também se mostraram abertos a diálogos de forma a se irmanarem pela promoção da comunicação não violenta e cultura de paz na escola. Todos conheceram um pouco mais sobre o bullying e suas consequências. Abordamos, ainda, a questão dos impactos e memórias, bem como transtornos, como o estresse pós-traumático e depressão, além de falar sobre a prevenção ao suicídio”, destaca a advogada Jeruza Reis.

Ao lado dos doutores Eliardo e Juliano, criou o Movimento pela Paz nas Escolas na Região do Alto Tietê, que expandiu fronteiras, além do Estado de São Paulo. Já foram convidados para dar palestras em estados como Paraíba e Santa Catarina. Recentemente, palestraram (via online), para alunos do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNIOSC).

“Respeitar as diversidades, de pensamentos e ações, preferindo sempre o diálogo para a resolução dos conflitos da forma mais harmônica e pacificadora possível, é o objetivo do Movimento pela Paz, que cresce a cada dia, com apoio de ONGs e líderes religiosos e sociais da Região do Alto Tietê. Afinal, entender o bullying para combater e prevenir, com amorosidade e comunicação não violenta, é a nossa pauta”, destaca Jeruza.

Os especialistas

O delegado Eliardo Jordão traz em sua bagagem 15 anos dedicados ao combate ao crime. Desde 2019, ele é o delegado titular na Delegacia de Poá. Também atua como professor de Direito, na Faculdade de Suzano (SP).

O advogado Juliano Duarte, com 20 anos dedicados à advocacia, é especialista em Direito Empresarial, com pós-graduação em Direito e Gestão do Meio Ambiente e Direito e Prevenção ao Bullying e Cyberbullying. Ele é presidente da Comissão Antibullying da 17ª Subsecção da Ordem dos Advogados (OAB) de Mogi das Cruzes (SP).

A advogada Jeruza Reis atua há 30 anos na área. É especialista em Direito de Família e Sucessão, bem como Interesses Difusos e Coletivos. Participa da Comissão de Mediação e Arbitragem da 17ª Subsecção da Ordem dos Advogados (OAB) de Mogi das Cruzes (SP).

A iniciativa dos especialistas tem o apoio da 17ª Subsecção da Ordem dos Advogados (OAB) de Mogi das Cruzes e da Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes. As instituições de ensino interessadas em receber os palestrantes podem entrar em contato pelo telefone (11) 9 7962-5033 (Reis e Duarte Advocacia). A agenda está aberta, também, para agremiações e secretarias municipais, que já têm solicitado a presença deles para ministrar palestras.

O importante é proporcionar a tranquilidade desejada num espaço desenvolvido com o objetivo de potencializar habilidades físicas, cognitivas e afetivas.