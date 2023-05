Pai e filho fazem show na Quermesse da Festa do Divino nesta segunda

O diácono Nelsinho Corrêa, da Canção Nova, fará um show especial nesta segunda-feira (22), às 20 horas, na Quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Ele se apresentará ao lado do filho, o cantor e compositor Gabriel Corrêa. A entrada é gratuita.

Nelsinho Corrêa participou da produção e direção de vários CDs da Canção Nova e compôs músicas para os CDs “Eu e minha casa servimos ao senhor”, “Não dá mais pra voltar”, “Anuncia-me”, do Pe. Jonas Abib, fundador da Canção Nova, e “Pense Bem”, do d. Nestes anos de comunidade, gravou três discos solo: “Quero te Amar”, “Deus é Mais”, e “Quem me segurou foi Deus”.

A Quermesse está localizada no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica).