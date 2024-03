Padre Vicente, do Instituto Pró+Vida, morre aos 96 anos

O padre. Alfredo Morlini, conhecido como Padre Vicente do Instituto Pró+Vida São Sebastião, faleceu na tarde desta terça-feira, dia 12 de março.

Pe. Vicente nasceu em 04 de fevereiro de 1928, na cidade de Reggio Emilia, na região norte da Itália, e foi ordenado sacerdote em abril de 1952, na Itália. Chegou ao Brasil em 1962, e primeiro se instalou na cidade de Rio Branco (AC). Depois, mudou-se em Mogi das Cruzes (SP), onde foi pároco da Paróquia Sant’Ana – Catedral Diocesana, entre os anos de 1968 a 1979, e das paróquias Santo Antônio e São José Operário. Também, foi coordenador das Pastorais dos Idosos, dos Enfermos e da Saúde.

Conhecido pelo Instituto Pró+Vida São Sebastião, Pe. Vicente fundou a instituição no dia 16 de setembro de 1977, com o desejo de oferecer aos idosos carentes uma casa, e além do cuidado com a alimentação, vestuário, medicamentos, muito amor e carinho.

Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente.