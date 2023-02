Os primeiros fotógrafos de Mogi

Antes da fotografia aqui em Mogi das Cruzes, se conhecia alguns aspectos da cidade apenas através de gravuras e pinturas sendo que as primeiras paisagens de Mogi vem de 1817, e vale lembrar que a primeira notícia da invenção da fotografia é de 1839.

Essas paisagens são de autoria do pintor holandês Thomas Ender que veio ao Brasil acompanhado dos naturalistas alemães Spix e Martius. Chegaram em Mogi em 30 de dezembro de 1817 e dessa visita resultaram cinco importantes documentos para a nossa história: o livro Viagens pelo Brasil e quatro aquarelas mostrando aspectos da então vila de Mogi.

Outro documento importante é quadro do pintor Jean Baptista Debret publicado em 1834 no livro Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil em que mostra soldados de Mogi das Cruzes lutando contra escravos fugidos no Morro do Corcovado no Rio de Janeiro. Esse quadro é o único documento iconográfico da história do Brasil que mostra como se vestiam os bandeirantes paulistas, com botas, gibão e armas.

Outro quadro, este de Pedro Américo, é o Grito do Ipiranga em que mostra a guarda de honra de D. Pedro, conhecidos mais tarde como Dragões da Independência. Entre a guarda está o mogiano Salvador Leite Ferraz.

Chega o final do século XIX e conhecemos as belas fotos de Gustavo Adolpho Schmidt. São as primeiras fotos vistas pelos mogianos. Schmidt chega a Mogi em 1899 e é dele a primeira foto da cidade.

José Pereira Belleza é o segundo fotógrafo a se estabelecer na cidade entre 1918 e 1930.

Gustavo Adolpho Schmidt, o primeiro fotógrafo

O terceiro foi o lituano Kazis Vosilius que exerceu sua atividade entre 1929 e 1937.

Em seguida chegou Augustinas Gogelis, inicialmente de 1929 a 1930 e depois de 1932 a 1937, sempre como auxiliar de Vosilius. Em 1937 Vosilius se mudou para o Rio de Janeiro e Gogelis assumiu seu lugar como fotógrafo em Mogi. Gogelis faleceu em 29 de janeiro de 1981.

Em 1936, vindo de Suzano para Mogi, João Benedicto Fittipaldi, se estabeleceu na praça João Pessoa, hoje praça do Rosário com um grande ateliê fotográfico.. Fotografou não apenas em estúdio mas fêz centenas de vistas da cidade e do município, incluindo aí, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Calmon Viana e Itaquaquecetuba. Faleceu em 9 de outubro de 1953.

Outro grande fotógrafo de nossa Mogy antiga foi Benedicto Alves dos Anjos, nascido em Mogi em 1901. Desde muito jovem, entusiasmou-se com a fotografia, que era na época, um hobby elegante e caro, reservado a pouca gente. Mas sua vida profissional sempre foi de comerciante. Teve papelaria e bazar na praça Sacadura Cabral, o Bazar Bandeirantes e comércio de eletrodomésticos com a Alves & Alves.

Benedicto faleceu em 19 de março de 1974.

Esses foram os primeiros fotógrafos de nossa Mogy Antiga!

