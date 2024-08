Orquestra dos Polos Culturais da Gerando Falcões realiza a primeira apresentação musical

Compondo repertório, jovens apresentam seus talentos

No sábado (31), a Orquestra dos Polos Culturais da Gerando Falcões fará sua primeira apresentação musical do ano, com entrada gratuita e aberta ao público. Com o tema “A Origem do Funk Soul”, o espetáculo promete uma viagem musical através dos ritmos do funk e do blues.

Composta por 53 jovens talentos das periferias de Poá, Ferraz e região, a orquestra vem se dedicando ao longo do último trimestre para ensaiar e preparar esse evento. Os alunos, com idades entre 10 e 21 anos, exploraram diferentes gêneros musicais, como pop, funk, soul, blues e MPB, refletindo suas identidades e sonhos.

O repertório inclui clássicos como “Baile de Favela” (MC João), “I Feel Good” (James Brown), “Cantaloupe Island” (Herbie Hancock), “Azul da Cor do Mar/Primavera” (Tim Maia), “Uptown Funk” (Mark Ronson feat. Bruno Mars) e “Rap da Felicidade” (Cidinho & Doca).

A apresentação ocorrerá no CEP Profº José Antônio Bortolozzo, localizado na rua Deputado Nelson Fernandes, 230, Cidade Kemel, em Poá, às 11h. O local oferece acessibilidade, com vagas para carros, rampa para cadeirantes e assentos reservados para pessoas com deficiência auditiva e baixa visão, com capacidade para 300 pessoas.

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que busca transformar a realidade das comunidades em vulnerabilidade, oferecendo educação, cidadania e oportunidades de desenvolvimento econômico. Os Polos Culturais oferecem oficinas de canto coral, teatro, dança, violão, entre outras atividades, contribuindo para a formação cultural e social dos jovens.

