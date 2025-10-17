Orgulho mogiano: Mogi Basquete é vice-campeão paulista

Equipe mogiana celebra retorno à elite e projeta temporada do NBB

O Mogi Basquete encerrou o Campeonato Paulista de 2025 com um segundo lugar que tem sabor de vitória. A equipe foi superada pelo Sesi Franca por 97 a 68, na sexta-feira (10), no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo terceiro jogo das finais. Com o resultado, o time francano fechou a série em 3 a 0 e conquistou o seu 17º título estadual.

Para Mogi das Cruzes, o vice-campeonato representa a volta do clube à elite do basquete paulista após nove anos sem disputar uma final. O feito coroou um trabalho de reconstrução que reuniu jovens promessas e atletas experientes em uma campanha marcada por superação, entrega e forte conexão com a torcida.

O primeiro quarto da decisão foi equilibrado, com o Mogi mantendo ritmo intenso e encerrando a parcial apenas quatro pontos atrás (29 a 25). No segundo período, Franca impôs seu jogo, venceu por 14 a 8 e foi para o intervalo em vantagem. Na volta, o time da casa manteve o domínio e venceu os dois últimos quartos por 24 a 15 e 30 a 20, consolidando a vitória.

Os destaques mogianos foram Raffael Mencarini, cestinha da equipe com 19 pontos, Dikembe André, com 14 pontos e oito rebotes, e Felipe Ruivo, que somou 13 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Pelo lado de Franca, Lucas Dias foi o maior pontuador, com 25 pontos, seguido de Georginho de Paula, eleito o MVP das finais, e David Jackson.

O técnico Fernando Penna celebrou a campanha como um marco do novo ciclo do Mogi Basquete.

“Chegar a uma final depois de tanto tempo mostra o quanto esse grupo é comprometido e resiliente. Enfrentamos grandes equipes, evoluímos a cada jogo e representamos Mogi com garra e paixão. Esse vice-campeonato é fruto de muito trabalho e é só o começo de uma nova história”, afirmou o treinador.

Penna também destacou o nível técnico da competição. Das 11 equipes que disputaram o Paulista, nove fazem parte do NBB, o que reforça a importância do desempenho mogiano. “Foi um campeonato de altíssimo nível. Nossa evolução foi nítida e agora estamos mais preparados para os desafios nacionais”, completou.

Foco na NBB

O próximo desafio do Mogi Basquete será a estreia no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe entra em quadra no dia 23 de outubro, contra o Minas, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte-MG.

O treinador acredita que o desempenho no Paulista fortalece o grupo para a sequência da temporada. “Levamos um otimismo muito maior do que na temporada passada. Temos um time mais competitivo e físico. Queremos surpreender e brigar entre os oito ou dez melhores do país”, afirmou Penna.

Crédito das fotos: Carlos Henrique/FOTOP

Time do Mogi recebendo o troféu e comorando o vice-campeonato.

