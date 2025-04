Oportunidades de trabalho são abertas no Mogi Shopping

Nesta semana, o Mogi Shopping está contratando profissionais de diversas áreas. As oportunidades constam no painel do empreendimento atualizado com base nas informações disponibilizadas pelos lojistas.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site (www.mogishopping.com.br) ou telefone: (11) 4798-8800.

Nesta semana, são 22 oportunidades em diferentes lojas.

Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: horário das 14h30 às 22h30. Escala 6×1. Com disponibilidade de horário e disponibilidade para finais de semana e feriados. Atuar no atendimento de clientes com dinamismo e proatividade.

Deixar currículo na loja. Arranjos Express

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ateliê de Costura contrata vendedora com experiência em vendas, que tenha disponibilidade de horário e seja pontual.

Salário: Piso + Comissão + VT.

Deixar currículo na loja com Elizangela ou enviar para (11) 990154071 / Email: arranjosexpressmogi@gmail.com L’Occitane

Cargo: Atendente

Descrição:

Horário: 14h às 22h

Faixa Salarial: 1993,00 + VT Transporte + benefícios

Descrição: atuar no atendimento de vendas dos nossos produtos com excelência e brasilidade.

Interessados, por favor, enviar o currículo para o número (12) 99600-0986 Divino Fogão

Cargo: Coordenador (a) de loja

Descrição: Ter disponibilidade de horário

Ter experiência de 1 ano com restaurante, ser persuasivo, ter liderança, proativo e ter iniciativa.

Enviar currículo para (11) 97073-5827 Pandora

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Disponibilidade de horário, faixa salarial: salário fixo + comissão, experiência em vendas, aptidão para redes sociais, atendimento presencial e online, proativa e comunicativa.

Deixar currículo na loja. Dudily

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: das 10h às 18h, faixa salarial: a combinar. Atuar no atendimento de clientes.

Deixar currículo na loja. Rivoli

Cargo Operador(a) de Caixa

Descrição: Caixa Administrativa, carga horária 44h semanais, escala 6×1, horário: 14h às 22h, remuneração: R$ 2.138,00, vínculo CLT, benefícios: VT + quebra de caixa R$ 97,00 + ajuda de custo feriados trabalhados.

Enviar currículo para (12) 99794-5536. Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: salário fixo R$ 1.933,00, premiação de vendas mensal de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h.

Enviar Currículo para (12) 99794-5536 Claro

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: atuar no atendimento de clientes, negociação e vendas de produtos e serviços.

Horário: 13h40 às 22h.

Faixa Salarial: a combinar.

Enviar currículos para o WhatsApp (11) 99309-8677 ou entregar presencialmente na loja. Arezzo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição:

Horário: 14h às 22h.

Faixa salarial: a combinar.

Descrição: maior de 23 anos, ter boa comunicação oral. Ter disponibilidade de horário, ser simpático(a) e gentil para prestar o melhor atendimento ao cliente, ser ágil.

Experiência em atendimento em lojas.

Deixar currículo na loja. Spoleto

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Maior de 18 anos, com experiência, residir em Mogi das Cruzes e ter disponibilidade de horário. Salário a combinar, prêmio, VT, refeição no local, seguro de vida e registo em carteira.

Enviar currículo para mogi@spoleto.com.br Spoleto

Cargo: Atendente.

Descrição: menor aprendiz, turno das das 11h às 16h, atendimento aos clientes, extrovertido, comunicativo, com iniciativa e muita vontade de aprender. Oferecemos bolsa auxílio, vale transporte e refeição no local. Enviar currículo para: mogi@spoleto.com.br Tng

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedor(a) – TNG – Mogi Shopping. Requisitos: Maior de 18 anos com disponibilidade de horário, experiência em vendas (diferencial)

Salário: R$ 2.100,00

Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 96257-4581 – Eliz

14.Risotto Mix

Cargo: Coordenador (a)

Descrição: Coordenador (a) turno noite.

Horário 14h50 às 23h10, 1 hora de almoço, Vt, Refeição no local, R$ 100 de bonificação se não faltar + adicional noturno, plano de carreira, experiência de pelo menos 3 anos registrado em cozinha profissional. Deixar currículo no restaurante. Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Oportunidade para vendedor(a). Estamos em busca de um profissional apaixonado por vendas em uma camisaria tradicional. Salário a combinar, benefício de VR aos domingos e feriados.

Horário: 13h40 às 22h.

Deixar currículo na loja. Montana Grill

Cargo: Atendente

Descrição: Menor aprendiz, matriculado no período noturno, estágio no horário das 11h às 16h, valor da bolsa a combinar, VT e refeição. Residir em Mogi das Cruzes.

Enviar currículo para: mogidascruzes@montanagrill.com.br Montana Grill

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Maior de idade, experiência na área, residir em Mogi das Cruzes e disponibilidade de horário. Salário a combinar, prêmio, VT e refeição no local.

Enviar currículos para: mogidascruzes@montanagrill.com.br Concept Ellus Forum Colcci Sergio K

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: atuar no atendimento de clientes

Horário e faixa salarial: a combinar.

Deixar currículo na loja. Risotto Mix

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: 14h50 às 23h10, 1 hora de almoço, Vt, Refeição no local, Salário R$ 2.049,05, Plano de carreira Adicional noturno.

Deixar currículo na loja. Cvc Turismo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Você é fera em vendas? Buscamos pessoas que tenham habilidade comercial, entusiasmo e foco em resultados, para oferecer aos nossos clientes experiências diferenciadas e transformar sonhos em realidade. Oferecemos fixo + comissão + VT + VR + Aceleraí.

Deixar currículo na loja. Bacio Di Latte

Cargo: Atendente

Descrição: Atendente de sorveteria (empresa conceituada) ótimos ganhos. Atuar no atendimento de clientes, organização do local.

Deixar currículo na loja. Tip. Top

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Estamos contratando vendedoras com ensino médio completo, ter mais de 18 anos, que seja proativa, tenha total disponibilidade de horário.

Enviar currículo para: (11) 95340- 7779. Mix Eletrônicos

Cargo: Vendedor

Descrição: horário das 14h00 às 22h. Faixa Salarial: a combinar. Atuar no atendimento de clientes.

Deixar currículo na loja.