Operação fecha mais de 10,4 mil buracos em três meses

A Operação Tapa-Buraco segue avançando em Mogi das Cruzes e ultrapassa a marca de 10 mil atendimentos em menos de três meses. De 6 de março a 27 de maio, 871 vias foram atendidas e 10.402 buracos foram tapados. Os trabalhos são realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Na última semana, entre 22 e 27 de maio, as equipes fecharam 751 buracos e as principais áreas de atuação foram a Vila São Paulo e o Mogi Moderno, proporcionando mais qualidade e segurança aos motoristas que trafegam nestes bairros.

Desde 6 de março, quatro novas equipes passaram a reforçar os trabalhos, totalizando sete frentes de trabalho. Cada equipe da operação conta com 10 toneladas de massa asfáltica diária para a realização dos serviços.

“O serviço não para e a manutenção deve ser constante. Aproveitando esta época de estiagem, poderemos manter o serviço por mais tempo. E como o Programa Nova Mogi vem renovando a malha asfáltica dos principais corredores, gradativamente a necessidade da manutenção viária também vai diminuir com o tempo”, explicou o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Vieira.

A Operação Tapa-Buraco é realizada ao longo de todo o ano, em toda a malha viária pavimentada do município. Antes de entrar em qualquer via, as equipes fazem o mapeamento das condições em cada local e, com isso, conseguem identificar o número de buracos a serem tapados em cada rua atendida. É importante lembrar que todo serviço de solo depende diretamente das condições climáticas para que seja realizado. Em dias chuvosos, não há viabilidade técnica para as equipes atuarem. Por isso, são feitos ajustes no cronograma sempre que necessário.

A definição da ordem de atendimento obedece a levantamentos próprios da Secretaria de Infraestrutura Urbana e também a pedidos de manutenção feitos pela comunidade. O canal oficial para que o cidadão registre solicitações junto à Prefeitura é a Ouvidoria, pelo telefone 156, ou por meio do aplicativo Colab.