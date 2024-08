Operação Cata-tranqueira, em Mogi das Cruzes, atenderá quatro bairros da cidade

Equipes realizam coleta para minimizar enchentes e alagamentos

Na próxima quarta-feira (07), a Operação Cata-tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de Mogi das Cruzes, atenderá cinco bairros do município. As equipes irão passar pelo Conjunto do Bosque, Jardim Santa Tereza, Jardim Esperança e Jardim Apolo.

A Operação, ao lado de outras ações, como a limpeza de bocas de lobo, galerias, córregos e valas, faz parte de um esforço para minimizar o risco de enchentes e alagamentos na cidade.

A cada edição, um conjunto de bairros da cidade é atendido. Os funcionários da empresa responsável pela limpeza pública fazem essa coleta e encaminhem os resíduos para aterros legalizados.

A orientação é que os moradores deixem nas calçadas, em frente de casa, os itens que queiram descartar, na noite do dia 6, ou às 7h da manhã da própria quarta-feira. Os objetos que não devem ser colocados são: entulhos de construção civil, lixo doméstico, podas de árvores e material de jardinagem.

Objetos devem ser deixados na calçada para recolhimento