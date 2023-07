Ônibus vão aceitar pagamento por cartão ainda este ano

Até o final do ano, os usuários do sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes deverão poder pagar a passagem de ônibus utilizando cartões de crédito ou débito, aproximando do validador na catraca do veículo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que informou que os novos aparelhos vão permitir o pagamento da tarifa com cartões de débito ou por aplicativo.

A alteração também propiciará o avanço nos encaminhamentos para a integração lógica do transporte municipal com as linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), onde essa modalidade de pagamento já é permitida.

A substituição dos modelos atuais validadores por equipamentos mais modernos foi uma das condições estipuladas pela Prefeitura para o aporte de R$ 13 milhões ao ano, definido no início do ano e feito como forma de evitar o aumento da passagem dos ônibus municipais.

Intermunicipais

Os ônibus intermunicipais da EMTU passaram a permitir pagamento por aproximação no dia 21 de junho. Os passageiros podem embarcar utilizando cartões de crédito ou débito, aproximando no validador diretamente na catraca do veículo. Caso o usuário tenha dúvidas se o seu cartão é ou não habilitado para o uso via pagamento por aproximação, basta contatar seu banco para confirmar a funcionalidade. Além dos cartões com essa tecnologia, celulares e relógios smartwatches também podem ser utilizados.

Já a CPTM, Metrô e ViaMobilidade permitem a compra via cartão diretamente na catraca em algumas estações das redes.