A tarifa do sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes teve alteração a partir de terça-feira (31). A passagem passa a ser a R$5,50, uma diferença de R$0,20 com relação ao valor anterior. Este será o menor valor entre as cidades do Alto Tietê e uma das menores do estado de São Paulo. Além disso, os ônibus de Mogi das Cruzes passarão a ter ar-condicionado. Por conta das negociações da prefeitura para conseguir benefícios aos passageiros, Mogi das Cruzes foi a última cidade do Alto Tietê a anunciar o reajuste.

Como uma das contrapartidas para a alteração do valor, a Prefeitura de Mogi das Cruzes exigiu que todos os novos ônibus que sejam incluídos no sistema de transporte coletivo da cidade passem a contar com ar-condicionado. A medida busca melhorar a qualidade do serviço na cidade. Até maio, 26 novos ônibus já passarão a contar com ar-condicional, como parte da renovação obrigatória da frota. Eles também terão equipamentos redutores de poluentes Euro6 e acessibilidade.

Além disso, até o meio do ano, um ônibus elétrico (sem custo para o município) passará a fazer parte da frota municipal.

O valor da nova tarifa foi definido após estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito nos últimos quatro meses, além de negociações com as empresas concessionárias.

Para chegar a este valor, em que a tarifa terá acréscimo de apenas R$ 0,20 para o usuário, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito adotou uma série de medidas para baratear o sistema de transporte, garantindo a qualidade do serviço. Entre as ações estão a isenção do pagamento de outorga em 2026 e 2027, a diminuição do índice de reserva técnica, alteração da idade média da frota de três para cinco anos e da idade geral da frota de seis para sete anos. Mesmo com as medidas, a frota de ônibus que serve a população de Mogi das Cruzes seguirá sendo a mais nova do Alto Tietê e uma das mais novas do país.

As propostas foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU) na quarta-feira (25).

A partir da terça-feira (31), os ônibus do transporte coletivo de Mogi das Cruzes passam a contar com ar-condicionado, enquanto a tarifa foi reajustada para R$5,50