ONG FERA promove Super Brechó Pet

Iniciativa, que reúne diversos produtos a partir de R$ 0,50 para cães e gatos, além de itens domésticos, acontece no sábado, das 14h às 18h, no bairro do Mogi Moderno

A ONG FERA promove, no dia 11 de janeiro (sábado), o Super Brecho Pet. É a primeira ação de 2025 e que tem por objetivo angariar recursos para manter os mais de 150 animais que estão sob responsabilidade da instituição.

A estimativa é que as atividades do Brechó das 14h às 18 horas no bairro do Mogi Moderno (avenida Getúlio Vargas, 910). Lá, serão comercializados diversos produtos para pets, além de roupas, sapatos, artesanato e livros com preços a partir de R$ 0,50.

“É um brechó do bem que ajuda duas vezes: a pessoa que precisa do item e adquire a preço bem acessível e os animais da ONG, especialmente os que tiveram de passar por internação, cirurgia e agora precisam de acompanhamento bem intenso até total recuperação”, conta Fernanda Moreno, fundadora da ONG FERA. “O Paulo, por exemplo, teve um gasto de quase 3 mil reais no primeiro tratamento pós-resgate e requer ainda mais cuidados”, contabiliza Fernanda, em referência ao cão idoso, vítima de atropelamento, resgatado pela ONG no fim do ano passado, e que devido à gravidade do ferimento no pé (estava há dias com fratura externa e miiase-bicheira) teve que passar por cirurgia de amputação, além de internação. Outro caso citado por ela é de uma cachorra, a Mary Jane, resgatada em novembro de 2024, após se envolver numa briga com uma capivara e que, em razão dos graves ferimentos, quase perdeu uma das patas dianteiras. “Ela ainda está em tratamento e se recuperando”, conta Fernanda, informando ainda que existem ao menos três gatos com problemas renais que estão em tratamento, além alguns cães idosos que também aspiram cuidados veterinários.

“É uma parte dos nosso trabalho: após o resgate, cuidar dos animais até que estejam em condições de adoção. Mas, infelizmente, nem todos estão”, reforça a fundadora da ONG. “O que é vendido no Bazar ajuda a custear assistência veterinária desses e outros animais sob nossa responsabilidade, além de comprar ração e medicamentos”, completou a fundadora da ONG, informando que o valor da fralda pet está R$ 10 o pacote

HISTÓRIA

Fundada pela ativista Fernanda Moreno e outras duas amigas em 05 de julho de 2014, a ONG FERA está responsável. Atualmente, por cerca de 150 animais.

Ao todo, segundo a organização, são gastos, em média, 850 quilos de ração com cerca de R$10 mil/mês no custeio, que inclui além da alimentação, tratamentos veterinários, limpeza, estadia entre outros. Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, a FERA não tem uma sede, todos os animais resgatados residem em lares temporário ou hotelzinho enquanto aguardam por uma nova chance. Por isso também precisa de ajuda da comunidade com ração, utensílios para pets a fim de assistir os resgatados.

“Ao longo desses 10 anos, nossa missão de cuidar, auxiliar e encontrar lares amorosos para animais em situação de risco tem sido incansável. Cada vida salva representa uma vitória, e muitas dessas vitórias são marcadas por histórias emocionantes e transformadoras”, comenta Fernanda Moreno.

O Brechó terá itens a partir de R$ 0,50