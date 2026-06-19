On Business

No último dia 14, meu coração se encheu de orgulho e alegria para celebrar a vida dos meus dois grandes amores: os meus netinhos Ícaro e Cecília! A nossa família e os amiguinhos se reuniram em uma tarde mágica para comemorar os 3 aninhos dele e os 7 anos dela. A Cecília estava radiante com uma decoração superfofa inspirada no universo de “A Casa Mágica da Gabby”, cheia de cores e encanto. Já o pequeno Ícaro se divertiu ao máximo com o tema vibrante da plataforma de jogos online Roblox, que é o maior sucesso entre a garotada. Foi um momento inesquecível, cercado de sorrisos, doces e muito amor. Parabéns aos meus pequenos, que eles continuem iluminando os nossos dias com tanta energia e doçura! Viva o Ícaro e a Cecília!

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