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On Business | Edição 1431

Em um evento privativo, porém cheio de glamour, no dia 5, Regina Faria recebeu mulheres especiais para inaugurar a nova história da La Chic Boutique, e reconhecê-las como sócias-fundadoras do Chic Club. Na foto, junto com a anfitriã, Muriel e eu aderimos ao dress code Preto e Dourado, vestidas com os tops by La Chic. Sucesso, minha querida!

Com muita alegria, estive na parte da festa do meu querido amigo Thales Talarico, que celebrou seus 45 anos cercado de carinho na churrascaria Boi Nobre, no último dia 7. Ao lado dele, as lindas Maya e Rô, presenças fundamentais na vida dessa pessoa tão especial. Foi uma tarde inesquecível de celebração à vida e à amizade. Felicidades sempre!

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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