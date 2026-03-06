On Business | Edição 1430

No dia 7, o meu querido neto Cássio Sponda de Almeida comemora 9 anos e festeja a data com os amigos será no McDonald’s e no Action Park, em São Paulo, e depois, em família, ganha bolo surpresa. Na foto, ele feliz no piano em um aprendizado que me enche de orgulho. Parabéns, meu amor! Que sua vida seja sempre uma linda melodia.
Vencemos o desafio! Participei, com minha filha Muriel Pupo e um grupo de amigos, da trilha de 10km organizada pelo Soul Personal Studio em Paranapiacaba. Conhecemos cinco cachoeiras lindas e nos deliciamos em águas cristalinas. Foi uma experiência de superação e contato com a natureza. Valeu muito a pena. O cansaço passa, mas a memória fica!