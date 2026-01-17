On Business | Edição 1423

Mãe e filha, Jovenilda e Camila Galhardo, estão com novidades na Casirelli Biscoitos Caseiros. A partir deste ano, a empresa trabalhará apenas com lembrancinhas para casamentos, aniversário e festas corporativas. Vale a pena encomendar os biscoitos para o seu evento, são deliciosos e estão sempre presentes nas festas do jornal A Semana

No dia 9, tive o prazer de prestigiar, ao lado de diversos amigos e clientes dos sócios Elvis Freitas e Hemerson Sulpicio Júnior, a reinauguração do Flor do Terraço Bar e Restaurante. O local oferece pratos diferenciados, drinks autorais, uma carta especial de cervejas artesanais e, sem dúvida, o rooftop é uma das vistas mais bonitas de Mogi