On Business | Edição 1418

No dia 23, comemorei meus 67 anos com muita alegria, rodeada de amados, entre família e amigos, no recém-inaugurado bar Flor do Terraço, no rooftop do prédio do jornal A Semana. Comigo na foto, meu cunhado Laércio, a minha irmã Lucíola e o meu irmão André, que vieram de São Paulo. Agradeço a Deus por ser tão bondoso em me abençoar com esta vida!

E o dia 23 já começou abençoado com a primeira eucaristia do meu netinho Cássio Sponda de Almeida, celebrada pelo padre Marcos Sulivan, na igreja de São Benedito. Com eles na foto, digna de porta-retrato, a mamãe Renata, o papai Marcel e os irmãozinhos Ícaro, Cecília, e os gêmeos Pedro e Lucas. Que Deus o abençoe, meu amor!

Foto 1 – Crédito: Nathalia Lacerda