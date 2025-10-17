On Business | Edição 1412



Faço aqui o registro das belas Fanni Santos e Amanda Carmo, que mais uma vez foram sucesso na organização da edição 2025 do projeto “De Pretas para Pretas”. Desta vez, o evento realizado na Mojicontab, recebeu a exposição Outubro Rosa – Florescer em Todo, para a conscientização da prevenção do câncer de mama



No dia 11, eu e a minha sempre parceira Muriel Pupo participamos da Trilha do Mirante Parque das Neblinas, promovido pela Soul Personal Studio. O local é uma reserva ambiental da Suzano S/A gerida pelo Instituto Ecofuturo, e percorremos por um trajeto esplêndido, com cachoeiras em meio a Mata Atlântica. Na foto, a turma que se aventurou conosco neste percurso de 12km

Crédito da foto 1: José Carlos Cipullo