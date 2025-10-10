On Business | Edição 1411



Os queridos amigos, Thales e Rosângela Talarico, em contagem regressiva para a quarta edição do luxuoso evento The Red Carpet, em comemoração aos setes anos da coluna Press Chic. O evento será no dia 24, às 21h, no salão social Wilson Cury, no Clube de Campo. A festa promete muitas novidades. Imperdível!



No dia 3, a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realizou o elegante evento Festa Dia dos Dentista 2025, que prestigiou profissionais da odontologia com o Prêmio Melhores do Ano, em votação entre 55 concorrentes para oito categorias. Comigo, na foto, o presidente da associação, Dr. Paulo Oliveira

Crédito da foto 1: José Carlos Cipullo