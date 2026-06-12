📰 Veja os destaques da semana na edição 1444 do jornal ‘A Semana’:



A edição 1444 do Jornal A Semana destaca as principais ações sociais, ambientais e culturais de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Entre os destaques está a Operação Inverno 2026, que ampliou de 158 para 192 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua. A edição também aborda a possibilidade de Mogi integrar o programa Rotas Rurais ao Copom, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade, como a revitalização da Praça Persílio dos Santos pelo Colégio Gênesis e a campanha ambiental promovida pela PETROM. Na cultura, a rapper AJULLIACOSTA retorna à cidade após projeção internacional, enquanto a seção “Em Evidência” homenageia a advogada e professora Isis Sangy de Almeida Torquato por sua trajetória acadêmica e profissional.



