On Business | Edição 1402

Além das variadas delícias e dos biscoitos amanteigados de castanhas, carro chefe da Casirelli, as queridas Jovenilda e Camila Galhardo entraram na trend do Morango do Amor e superaram: é o melhor que já experimentei. Ligue para 98597-4238, peça o seu e aproveite para conhecer as opções de doces presentes para o papai

No dia 18, o fundador da plataforma China Fácil, Thiago Martins, na foto com o pai Lourival Martins, foi homenageado na 4ª edição do Prêmio Destaque Empreendedor Airton Nogueira, concedido pelo Sincomercio Alto Tietê, no Clube Náutico Mogiano. Parabéns!