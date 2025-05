On Business | Edição 1390

Celebrar é reconhecer a importância da nossa história

Carinho e gratidão pelo reconhecimento

No dia 8 de maio, o jornal A Semana e a coluna On Business completaram 27 anos de atuação na imprensa regional. São quase três décadas de dedicação, informação de qualidade e compromisso com o Alto Tietê. Para celebrar, realizamos uma comemoração especial na quarta-feira (14), reunindo cerca de 250 convidados no elegante salão Château Ma Vie, em Mogi das Cruzes.

Foi uma noite inesquecível. Ao lado dos meus filhos, Muriel Pupo, nossa diretora comercial, Marcel Pupo, diretor administrativo, e nossa equipe de trabalho, tive a alegria de receber cada um dos presentes com muito carinho. Tudo foi preparado com esmero pela assessora Renata Sponda e sua equipe, que pensaram em cada detalhe para tornar essa celebração à altura da história que construímos.

O cerimonial foi conduzido pelo querido jornalista Castro Alves, que dividiu comigo o palco. A recepção começou com um elegante coquetel de boas-vindas, seguido por um jantar especial, com menu assinado pelo renomado Buffet Costa.

Contamos com a criatividade do M Bartender, que preparou drinks incríveis para brindar nossos 27 anos. A decoração, feita pela empresa Naomi, trouxe sofisticação ao espaço, complementada pela iluminação cênica da Clarius. Pensamos também na praticidade dos nossos convidados com o serviço de valet da Engetran.

A música foi um dos pontos altos da noite: a Banda Big Choice animou a pista com um show vibrante, enquanto o DJ Fernando Santos manteve o clima festivo com suas mixagens dançantes. A tecnologia da TPA, com totem de fotos e plataforma 360°, garantiu lembranças criativas e divertidas. Os registros oficiais da noite ficaram por conta do fotógrafo Renatto Nomura e do videomaker Jhonatan Moraes. Ao final, cada convidado levou para casa um mimo da Casirelli e sais de banho da Aquatec.

Eu e toda a equipe do jornal A Semana agradecemos a presença de todos os convidados, representantes do Poder Executivo e Legislativo, das entidades importantes da cidade e dos amigos tão queridos que estiveram conosco. Também não poderia deixar de reconhecer o apoio essencial dos nossos patrocinadores, que tornaram possível a realização dessa linda festa.

Receber depoimentos tão carinhosos durante a noite me emocionou profundamente. A pedagoga Mônica Rodrigues nos disse: “O jornal A Semana pertence ao patrimônio de Mogi das Cruzes, que traz sempre informações com rapidez, agilidade e comprometimento”.

Fanni Santos, Miss Mogi das Cruzes 2024, também nos presenteou com palavras generosas: “Deu para ver como a festa foi organizada com muito amor e dedicação. Uma noite glamurosa que ficará guardada nas lembranças e no coração “.

Edna Sônia de Figueiredo, representante do setor comercial, também falou sobre a festa: “Minhas palavras são de agradecimento por uma noite de alegria, de delícias e de oportunidades de encontrar amigos queridos”.

Ediél Braz foi tão querido com as palavras: “Foi uma grande alegria participar do evento promovido pelo Jornal A Semana. Tive também a alegria de reencontrar muitos amigos queridos, tornando a noite ainda mais especial e memorável!”.

Os convites, produzidos com o cuidado, ficaram por conta da Trevik. E, mais uma vez, agradeço aos nossos patrocinadores, que acreditam no papel transformador da comunicação regional: Shibata Supermercados, Aquatec Purificadores de Água, Grupo Inove, DDC Telefones, Jeruza Reis, Marsala Apart Hotel, Grupo Prisma, Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), MasterClin Veterinária, Outback Steakhouse, Salão Bem Me Quero, Dalva Vestidos para Festa e CVC Centro/Brás Cubas.

Essa celebração foi, acima de tudo, uma homenagem à nossa história, às parcerias que construímos e ao compromisso que mantemos com a comunidade mogiana.

Agradeço pela presença de todos em nome da minha família e da nossa equipe