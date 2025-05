On Business | Edição 1388

A Semana celebra 27 anos com festa especial para convidados

A entrega dos convites já começou a ser feita

Em 2025, o jornal A Semana e a coluna On Business comemoram 27 anos de história, levando informação com credibilidade à população de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Para celebrar essa trajetória marcante, Fabíola e Muriel Pupo já iniciaram a entrega dos convites para a grande festa, que será realizada no dia 14 de maio, às 20h, no elegante Château Ma Vie. A noite promete ser inesquecível, com jantar assinado pelo tradicional Buffet Costa, bar comandado pela M Bartenders, serviço de valet Engetran, além de atrações musicais como o show ao vivo da banda Big Choice e apresentação do DJ Fernando Santos. O evento terá como mestre de cerimônias o comunicador Castro Alves e contará com a assessoria de Renata Sponda, que cuida de todos os detalhes da organização. A decoração está sendo preparada pela Naomi Decor e os registros estarão sob a responsabilidade de Renatto Nomura, com as fotos, e Jhonatan Moraes, com a filmagem.

Os convites exclusivos foram desenvolvidos pela Trevik, e diversos parceiros tornaram possível a realização dessa celebração especial. Entre os patrocinadores estão Shibata Supermercados, Aquatec Purificadores de Água, Grupo Inove, DDC Telefones, Jeruza Reis, Marsala Apart Hotel, Grupo Prisma, Clube de Campo de Mogi das Cruzes, MasterClin Veterinária, Outback Steakhouse, Salão Bem Me Quero e Dalva Vestidos para Festa. Confira alguns cliques desse momento especial e acompanhe a cobertura completa nas próximas edições!