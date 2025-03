On Business | Edição 1382

Veja os eventos mais importantes da região no mês de março

O mês de março foi repleto de eventos importantes para as cidades do Alto Tietê. Na coluna On Business, nossos leitores poderão verificar fotos da inauguração de mais uma unidade da rede Frango Assado, em Guararema, no dia 11; da outorga de Cidadão Suzanense ao deputado estadual Marcos Damasio, pela Câmara Municipal, no dia 13; do 24º Prêmio da Mulher Empreendedora, da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e Conselho Empresarial Feminino de Mogi das Cruzes (Consef), no dia 14; e da exposição “Florescer”, no dia 18, na Câmara de Mogi das Cruzes, como parte da programação “Março por Elas”, da Secretaria Municipal da Mulher.

