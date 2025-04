On Business | Edição 138

Vale o registro das dezenas de amigos que neste final de semana estiveram na bela cidade Campos do Jordão-SP para comemorar o aniversário do querido Thales Talarico, em grande estilo, no evento TalaricoFest 2025. E muitos dos amigos já reservaram seus convites para reencontrarmos na festa dos 27 anos do jornal A Semana

O músico Daniel Sawaya, ou Saway, como é mais conhecido no meio artístico, se apresentará no dia 18, às 19h30, no Theatro Vasques, com o show “Rock Nordestino: de Raul Seixas a Pitty”. O evento tem o jornal A Semana entre os patrocinadores. Assistam!