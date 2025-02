On Business | Edição 1379

Na inauguração da Praça da Cidadania, em Jundiapeba, no dia 25, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou também futuros investimentos para nossa cidade. Simpático com todos, não poupou sorrisos e fotos junto aos presentes no evento. Registro aqui a minha!

No próximo dia 7, meu netinho Cássio Sponda de Almeida, completa oito anos. Criativo e talentoso, meu companheiro no piano, também se mostra companheiro na comunicação: criou e produziu os convites para reunir e comemorar o niver com os amiguinhos. Parabéns, meu querido!