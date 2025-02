On Business | Edição 1378

No dia 19, a Casa da Amizade, do Rotary Mogi, recebeu cerca de uma centena de convidados para comemorar seus 55 anos com um delicioso chá da tarde, sorteios e brindes. Comigo na foto a presidente, Amália Cestari, e a diretora social, Regina Custódio

No mesmo dia, fiz dupla com Muriel Pupo no evento “Um dia de Chef”, que reuniu jornalistas, influencers e empresários na Cozinha Gastronômica da Braz Cubas. Na foto, nosso “Risoto Caprese”, preparado com a orientação da chef Babi Frazao e admirado pelo reitor Rafael Ribeiro