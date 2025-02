On Business | Edição 1377

Na manhã da terça, dia 11, estive com a diretora comercial do jornal A Semana, Muriel Pupo, em visita ao secretário de Comunicação da Prefeitura de Suzano, Paulo Pavione. Como sempre, fomos recebidas com muita atenção e carinho

No mesmo dia 11, à tarde, fiz questão de prestigiar a inauguração da nova loja conceito da rede Aquatec, dos parceiros Rose e Lucas Souza, na foto com o presidente do grupo Top Life, Samuel Padovan. O evento marcou o início das comemorações dos 15 anos de sucesso da empres